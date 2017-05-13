أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

: لا تتورّط إطلاقاً في تصاريح مؤذية، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع

عاطفياً: لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة

صحياً: اختر من لائحة طعامك مأكولات مدروسة ومفيدة للصحة كما يقتضي نظامك الغذائي

 

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى