حظك اليوم برج العذراء السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تحقق نجاحاً غير منتظر، وتكون مستعداً لقطف ثمار الجهود التي بذلتها على مدى عام كامل



عاطفياً: دخول بعضهم على خط المصالحة مع الشريك قد يزيد الأمر تعقيداً، فحاول أن تكون المعالجة بينكما فقط



صحياً: الإفراط في تناول المشروبات الغازية تكون له مضاعفات سلبية على صحتك

ابراج مكتوب

برج العذراء تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية. المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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