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حظك اليوم برج الأسد السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد نفسك شخصاً مرغوباً به كثيراً لأن كفاءتك العالية تلفت الجميع

عاطفياً: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية الخاصة، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم

صحياً: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي

 

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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