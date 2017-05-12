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حظك اليوم برج السرطان السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: يثير هذا اليوم قضية مهمة اليوم في العمل تستغرق الكثير من النقاش

عاطفياً: تسير أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه التأخير من قبل الشريك بشأن اتخاذ بعض القرارات

صحياً: كثف جهودك كي تتوصل إلى كيفية التخلص من السمنة ومارس السباحة بانتظام

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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