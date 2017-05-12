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أمينة ليست أولهم.. 5 مطربات شعبيات أدشهن الجمهور بتغيير ملامحهن

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أمينة ليست أولهم.. 5 مطربات شعبيات أدشهن الجمهور بتغيير ملامحهن أمينة ليست أولهم.. 5 مطربات شعبيات أدشهن الجمهور بتغيير ملامحهن

التحرير

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بدأن بعض المطربات الشعبيات بمظهر شعبي وأغنيات تحتوي على كلمات شعبية بسيطة، واللاتي صدمن الجمهور بعد تغير ملامحهن وظهر عليهن ملامح الرقة والجاذبية، مثلما وصفهن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرزهن.

أمينة

أثارت الفنانة الشعبية أمينة، الشهيرة بأغنية "الحنطور"، الجدل حولها بعدما خضعت لآخر جلسة تصوير لها وظهرت من خلالها بإطلالة بيضاء أدهشت العديد من متابعيها حتى شبهها بعضهم بالنجمة العالمية "كيم كارديشلن".

وردت أمينة على ذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" قائلة: "يا لهوي هي حصلت يبلغوا عني شرطة الموضة، حقك عليا يا كيم يا أختي، والمسامح كريم، وكل سنة وأنتي طيبة بقى، إحنا داخلين على أيام مفترجة، وحياة النبى تتنازلي عن المحضر ومش هعمل كدة تاني".

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بوسي

اشتهرت الفنانة بوسي بأغنية "آه يا دنيا"، حتى لقبها البعض بـ"بوسي آه يا دنيا"، وكانت في بدايتها وزنها زائد، إلا أنها خضعت لريجيم قاسي وتجميل لوجهها حتى أصحت بجسم رشيق ووجه منحوت.

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هدى

تُعتبر المطربة هدى من أقدم الفنانات الشعبيات وأبرزهن على الساحة الغنائية، منذ أن أطلت على الجمهور كانت بإطلالة بدينة بعض الشيء، إلا أنها لجأت لعملية تجميل، وأصبحت بجسد متناسق وتغيرت ملامحها.

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غرام وحنين

صرحت المطربة غرام الجبل، من خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه "العاشرة مساءا" عبر فضائية "دريم"، أن أحد المخرجين كان يستغلها برفقة صديقتها المغنية حنين، ويصور أجسادهن فقط لأنهن زائدات الوزن، إلا أنهن خضعتا لعمليات تجميل لإنقاص وزنهن مما أدى لتغير ملامحهن.

غرام-- حنين

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غرام وحنين

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التحرير

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