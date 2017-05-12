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حظك اليوم برج الثور السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة ويدفعك إلى الاقبال على الأعمال بشغف كبير

عاطفياً: لا تضيّع وقتك في علاقة لن تنجح، وابحث عن علاقة تشعر أنك مرتاح فيها

صحياً: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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