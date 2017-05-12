حظك اليوم برج الحمل السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً



عاطفياً: قد يفاجئك الحبيب بمواقف مميّزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انّك مطمئن البال وخفيف الظلّ تبادله الاهتمام



صحياً: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الاولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليماً معافى

ابراج مكتوب

برج الحمل ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا. المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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