كندا تمنح تسهيلات للاجئين من مصر مثل سوريا والعراق

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أصدر قسم حماية اللاجئين بكندا، تعديلات جديدة خاصة بطلبات الهجرة المُقدمة من عِدة دول، من بينها مصر.

وتحت عنوان "سياسة جديدة بشأن معالجة مطالبات اللاجئين"، أصدر القسم تعليمات تنص على أنّه اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، يمكن للاجئين من أفغانستان وبوروندي ومصر واليمن، أن يتقدموا بطلبات الهجرة، بموجب سياسة معالجة الطلبات المتعلقة باللاجئين من قبل القسم، والتي تسمح بقبول الطلبات بشكل أسرع.

والغرض من هذه السياسة هو تمكين القسم من الوفاء بالتزاماته المتمثلة في تحديد وضع اللاجئ، وقبول طلبه دون الحاجة لجلسات استماع.

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وصدرت هذه السياسة لأول مرة من قبل مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، في 18 سبتمبر 2015، واختصت باللاجئين الوافدين من سوريا والعراق وإريتريا.