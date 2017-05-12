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فيديو| «المخابز» لوزير التموين: «نحتاج تكلفة عادلة قبل رمضان»

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فيديو| «المخابز» لوزير التموين: «نحتاج تكلفة عادلة قبل رمضان» فيديو| «المخابز» لوزير التموين: «نحتاج تكلفة عادلة قبل رمضان»

التحرير

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طالب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور علي مصيلحي، وزير ، بوضع تكلفة عادلة لأصحاب المخابز قبل شهر رمضان.

وأضاف حماد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لقمة عيش"، المذاع على قناة "ltc" :"وزير التموين يساعدنا في حل المشاكل التي زادت الفترة الآخيرة مع الشركات التي تطبق منظومة الخبز الجديدة"، موضحا أنه سيتم فتح المخابز في رمضان فترة صباحية وأخرى مسائية؛ لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

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وأكد رئيس الشبعة أن رمضان هذا العام لن يشهد أزمة في مخابز الخبز كما حدث مسبقًا.

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التحرير

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