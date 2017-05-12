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«بيجو»: مبيعات «أوبل» ستظل منخفضة خلال 2017

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«بيجو»: مبيعات «أوبل» ستظل منخفضة خلال 2017 «بيجو»: مبيعات «أوبل» ستظل منخفضة خلال 2017

التحرير

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أكدت مؤسسة "بيجو- ستروين" الفرنسية، أنها لا تتوقع ارتفاع مبيعات شركتها الألمانية "أوبل"، متوقعة أن تستمر في الخسارة هذا العام.

ووفقًا لشبكة "يورو نيوز"، فإن المؤسسة الفرنسية التي قامت بشراء "أوبل" حديثًا، ذكرت أن مبيعات الشركة الألمانية لن ترتفع إلا بعد وضع خطة تسويقية متعددة المحاور، تهدف في المقام الأول لنشر إصدارات "أوبل" بشكل أكبر في الأسواق العالمية.

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وكشف كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال الاجتماع السنوي للمؤسسة الفرنسية، أن "أوبل" بإمكانها استعادة مستويات المبيعات العملاقة التي حققتها أثناء وجودها تحت ملكية "جنرال موتورز" الأمريكية.

وأوضح أن تعافي مبيعات "أوبل" لن يتم خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن 2017 قد تكون بداية انطلاقة إصدارات الشركة الألمانية نحو تحقيق المبيعات المرتفعة.

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التحرير

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