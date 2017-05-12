«هيونداي» تطرح «كونا» في الأسواق أكتوبر المقبل

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تعتزم شركة "هيونداي" الكورية طرح أحدث إصداراتها من طراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة "كونا" خلال أكتوبر المقبل.

وبحسب مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الكورية أنهت كافة اختبارات "كونا" الجديدة، والتي يصنفها سوق السيارات العالمي على أنها منافسة قوية لكل من "تويوتا CH-R" و"نيسان جوك".

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وكثفت "هيونداي" خلال الفترة الماضية عمليات اختبار "كونا" على مستوى القيادة والتقنيات المستخدمة، لتصبح السيارة جاهزة للظهور الرسمي في صيف 2017.

وكانت الشركة الكورية طرحت فيديو دعائي لـ"كونا" منذ أسابيع قليلة، تمهيدًا لطرح السيارة الرياضية ذات الدفع الرباعي بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.