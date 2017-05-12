بالصور.. اندلاع حريق بمدرسة في السيدة زينب

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بمنطقه السيدة زينب، اليوم الجمعة.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة من مدرسة بمساكن زينهم.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء، لمحاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.