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بالصور.. اندلاع حريق بمدرسة في السيدة زينب

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مصراوي Masrawy

حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينبحريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب

حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (2)حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (2)

حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (3)حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (3)

حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (4)حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (4)

حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (5)حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (5)

حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (6)حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (6)

حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (7)حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (7)

حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (8)حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بالسيدة زينب (8)

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بمدرسة المعهد العلمي الإعدادية بمنطقه السيدة زينب، اليوم الجمعة.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة من مدرسة بمساكن زينهم.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء، لمحاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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