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وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان وقف القتال في سوريا

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وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان وقف القتال في سوريا وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان وقف القتال في سوريا

مصراوي Masrawy

وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان وقف القتال في سو

عمان - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرجي لافروف، في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، الجهود المبذولة لوقف القتال على جميع الأراضي السورية كخطوة أساسية نحو حل سياسي يقبل به الشعب السوري وينهي الأزمة في سوريا.

واستعرض الوزيران مخرجات محادثات أستانا التي يشارك فيها الأردن بصفة مراقب بدعوة من روسيا، وتبادلا الآراء حول مناطق التهدئة التي طرحتها محادثات أستانا.

وأكد الصفدي أن وقف القتال أولوية يجب العمل على تحقيقها بشكل فوري.

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