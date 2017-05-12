فيديو| صاحبة قانون «توثيق الخطوبة»: يحافظ على «حرمة البيوت»

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قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدمت به في مجلس النواب لتوثيق الخطوبة، يحفظ حرمة البيوت، معقبة: "لازم يبقى فيه شرط جزائي لفسخ الخطوبة، مرجعش الشبكة ولا الهدايا".

وأضافت الهواري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" : "الشاب الذي يدخل البيت ويقعد بالسنة والسنتين وبعدين يفسخ الخطوبة لأسباب ما، المفروض يتم تقنين هذا الاتفاق بين العائلتين حتى يكون هناك جدية فيه".

وتابعت: "المشروع يشترط كتابة عقد بين أهل العريس والعروس، وسيتم تحديد مدة الخطوبة وقيمة الشبكة"، لافتة إلى أن الأمر لا يخالف الشريعة الإسلامية في شيء.

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وعلق أمين: "إنتي كده هتخلي البنات تعنس وتبور أكتر ومحدش هيخبط على الباب".



