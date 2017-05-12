أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| صاحبة قانون «توثيق الخطوبة»: يحافظ على «حرمة البيوت»

Google+ Print
فيديو| صاحبة قانون «توثيق الخطوبة»: يحافظ على «حرمة البيوت» فيديو| صاحبة قانون «توثيق الخطوبة»: يحافظ على «حرمة البيوت»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدمت به في مجلس النواب لتوثيق الخطوبة، يحفظ حرمة البيوت، معقبة: "لازم يبقى فيه شرط جزائي لفسخ الخطوبة، مرجعش الشبكة ولا الهدايا".

وأضافت الهواري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" : "الشاب الذي يدخل البيت ويقعد بالسنة والسنتين وبعدين يفسخ الخطوبة لأسباب ما، المفروض يتم تقنين هذا الاتفاق بين العائلتين حتى يكون هناك جدية فيه".

وتابعت: "المشروع يشترط كتابة عقد بين أهل العريس والعروس، وسيتم تحديد مدة الخطوبة وقيمة الشبكة"، لافتة إلى أن الأمر لا يخالف الشريعة الإسلامية في شيء.

شاهد أيضا

وعلق أمين: "إنتي كده هتخلي البنات تعنس وتبور أكتر ومحدش هيخبط على الباب".


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد

فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد

فيديو| برلمانية: الخطوبة ملهاش لازمة.. «فاتحة وكتب كتاب» على طول

فيديو| برلمانية: الخطوبة ملهاش لازمة.. «فاتحة وكتب كتاب» على طول