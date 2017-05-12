الأوقاف: إعداد برنامج يومي للاعتكاف في رمضان

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قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور جابر طايع، إن جميع المساجد المخصصة للاعتكاف خلال شهر رمضان ستكون تحت سيطرة ومراقبة من الوزارة.

وأوضح طايع، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن إدارة الأوقاف بالمحافظات تعد برنامجا يوميا لأداء الفروض والشعائر الدينية يشرف عليها إمام المسجد، مشيرا إلى أن أى كلمة ستقال داخل المسجد ستكون بعلم من الوزارة.

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مشيرا إلى أن المساجد المخصصة للاعتكاف رُعى بها التهوية الجيدة وتلبية مطالب المعتكفين وإشراف مسؤول من وزارة الأوقاف وإمام مسجد.

وخصصت وزارة الأوقاف 3453 مسجدا بالقاهرة والمحافظات للاعتكاف خلال شهر رمضان، الذي يحل بعد 15 يومًا من الآن.