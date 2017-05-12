أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| أبو حامد يهدد بمقاضاة عبد الجليل.. وأمين: «هنكرر تجربة البحيري تاني»

Google+ Print
فيديو| أبو حامد يهدد بمقاضاة عبد الجليل.. وأمين: «هنكرر تجربة البحيري تاني» فيديو| أبو حامد يهدد بمقاضاة عبد الجليل.. وأمين: «هنكرر تجربة البحيري تاني»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هدد النائب البرلماني، محمد أبو حامد، بمقاضاة الدكتور سالم عبد الجليل بتهمة ازدراء الاديان، قائلًا: "لا يجب التهاون مع من يرددون عبارات تتضمن ازدراء الأديان".

وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "الدستور المصري ينص على احترام حرية الاعتقاد، ويجرم ازدراء الأديان، وتفعيل القانون هو الحل، ومسألة التقنين ليست الحل".

وتابع: "واحد زي سالم عبد الجليل كان وكيل وزارة أوقاف وعنده رخصة للحديث والكلام، ولكنه قال اللي قاله برضو"، موضحا أن ما فعله سالم فعله نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي.

شاهد أيضا

وعلق الإعلامي تامر أمين، :"هنكرر قضية (الباحث) إسلام البحيري تاني، مفيش غير التهمة دي؟".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد

فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد

فيديو| برلمانية: الخطوبة ملهاش لازمة.. «فاتحة وكتب كتاب» على طول

فيديو| برلمانية: الخطوبة ملهاش لازمة.. «فاتحة وكتب كتاب» على طول