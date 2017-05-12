فيديو| أبو حامد يهدد بمقاضاة عبد الجليل.. وأمين: «هنكرر تجربة البحيري تاني»

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هدد النائب البرلماني، محمد أبو حامد، بمقاضاة الدكتور سالم عبد الجليل بتهمة ازدراء الاديان، قائلًا: "لا يجب التهاون مع من يرددون عبارات تتضمن ازدراء الأديان".

وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "الدستور المصري ينص على احترام حرية الاعتقاد، ويجرم ازدراء الأديان، وتفعيل القانون هو الحل، ومسألة التقنين ليست الحل".

وتابع: "واحد زي سالم عبد الجليل كان وكيل وزارة أوقاف وعنده رخصة للحديث والكلام، ولكنه قال اللي قاله برضو"، موضحا أن ما فعله سالم فعله نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي.

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وعلق الإعلامي تامر أمين، :"هنكرر قضية (الباحث) إسلام البحيري تاني، مفيش غير التهمة دي؟".