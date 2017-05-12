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«سلة سبورتنج» تتغلب على الزمالك وتواصل ملاحقة الجزيرة

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«سلة سبورتنج» تتغلب على الزمالك وتواصل ملاحقة الجزيرة «سلة سبورتنج» تتغلب على الزمالك وتواصل ملاحقة الجزيرة

التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج، في الفوز على فريق ، بنتيجة 84-72، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لدوري السوبر، على صالة الشرطة بالدراسة.

كما فاز نادي الجزيرة على الاتحاد السكندري بنتيجة  79-75 في إطار الجولة نفسها.

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ويواصل الجزيرة تصدره جدول الترتيب العام برصيد 16 نقطة، ويحل سبورتنج ثانيًا برصيد 15 نقطة، بينما أصبح رصيد الزمالك 12 نقطة في المركز الثالث، ويأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، وفي المركز الخامس الاتحاد برصيد 10 نقاط، ويتذيل سموحة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

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التحرير

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