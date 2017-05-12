«سلة سبورتنج» تتغلب على الزمالك وتواصل ملاحقة الجزيرة

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نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج، في الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 84-72، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لدوري السوبر، على صالة الشرطة بالدراسة.

كما فاز نادي الجزيرة على الاتحاد السكندري بنتيجة 79-75 في إطار الجولة نفسها.

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ويواصل الجزيرة تصدره جدول الترتيب العام برصيد 16 نقطة، ويحل سبورتنج ثانيًا برصيد 15 نقطة، بينما أصبح رصيد الزمالك 12 نقطة في المركز الثالث، ويأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، وفي المركز الخامس الاتحاد برصيد 10 نقاط، ويتذيل سموحة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.