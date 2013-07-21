ضباط قسم ثان طنطا يهددون بالتصعيد في حالة عدم تنفيذ مطالبهم

هدد جميع العاملين بقسم ثان طنطا من ضباط وأفراد وأمناء شرطة بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والتحقيق في إهانة ضابط من قبل أحد أعضاء حزب النور .

حيث قام الضباط والأفراد بإغلاق القسم صباح اليوم ومنعوا التعامل مع أي مواطن بعد قيام أحد المنتمين لحزب النور وشقيقه بالاعتداء بالسب والقذف على النقيب أحمد عادل الفخراني الضابط بوحدة مباحث القسم مما دفع الضابط لتحرير مذكرة بالواقعة وحاول مأمور القسم ومأمور قسم أول طنطا التدخل للتنازل عن المذكرة إلا أن الضباط والأفراد رفضوا ذلك وطالبوا بسرعة تدخل اللواء حاتم عثمان مدير الأمن للتحقيق الفوري في الواقعة، مهددين بفتح السجون وإخراج المساجين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .

كما قام الضباط والأفراد بمنع مأمور كانت متوجهة للنيابة العسكرية للضغط على المسئولين لتنفيذ مطالبهم