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غدا.. بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

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غدا.. بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر غدا.. بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

مصراوي Masrawy

امتحانات الشهادة الإعدادية بالأزهر - صورة أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ غدا السبت، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية.

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية، خطة محكمة للسيطرة على لجان الامتحانات، ومنع تسريب أوراق الأسئلة أو حدوث أي أعمال شغب من قبل الأهالي، أو وقوع حالات غش جماعي.

وأصدر الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بالعمل على متابعة الامتحانات عن قرب وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أثناء عقد اللجان.

وشدد الأمير، على ضرورة متابعة أوراق الأسئلة والتأكد من أنها من الكتاب المدرسي ومما تم شرحه، مع ضرورة البعد عن الأجزاء الغامضة أو من خارج المنهج.

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