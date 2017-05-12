النجم الساحلي يكتسح فيروفياريو بخماسية في دوري الأبطال

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تمكن فريق النجم الساحلي التونسي، من تحقيق فوز كبير على نظيره فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، بخمساية دون رد، في المباراة التي دارت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الأوليمبي بسوسة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف النجم الساحلي كل من ديوجو فارياس هدفين، والخلي بنجورا، وحمزة لحمة، وعامر بو عزة، في الدقائق الـ70،60،58،37،15.

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وبهذا الفوز ينجح الفريق التونسي في خطف أول 3 نقاط له، ويتصدر مجموعته مؤقًتا، منتظراً مباراة الهلال والمريخ التي تنطلق بعد قليل.