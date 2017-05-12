أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

النجم الساحلي يكتسح فيروفياريو بخماسية في دوري الأبطال

Google+ Print
النجم الساحلي يكتسح فيروفياريو بخماسية في دوري الأبطال النجم الساحلي يكتسح فيروفياريو بخماسية في دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن فريق النجم الساحلي التونسي، من تحقيق فوز كبير على نظيره فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، بخمساية دون رد، في المباراة التي دارت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الأوليمبي بسوسة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا. 

سجل أهداف النجم الساحلي كل من ديوجو فارياس هدفين، والخلي بنجورا، وحمزة لحمة، وعامر بو عزة، في الدقائق الـ70،60،58،37،15.

شاهد أيضا

وبهذا الفوز ينجح الفريق التونسي في خطف أول 3 نقاط له، ويتصدر مجموعته مؤقًتا، منتظراً مباراة الهلال والمريخ التي تنطلق بعد قليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا

المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو»

المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو»

اليوم.. السيسي يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

اليوم.. السيسي يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة