بالصور- ضبط ساعات بـ 3 ملايين جنيه مع طبيب بالمعاش في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة ، محاولة تهريب كمية من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة، مع راكب مصري طبيب بالمعاش، اخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك، وتهريب المضبوطات بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية وتحقيق مكاسب مادية، وتم حجز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية .

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة المصرية رقم 915 القادمة من أبوظبى، اشتبه رفعت صدقى مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصري "طبيب" بالمعاش، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة "X-RAY" بمعرفة محمد حسام مأمور الجمرك، تلاحظ وجود كثافات وأجسام بأحجام صغيرة ، تم تشكيل لجنة ضمت كل من أحمد عبدالرحمن مأمور الجمرك، تحت إشراف سامى صبحى مدير الصالة، وعثر على 20 ساعة ماركات عالمية مرصعة بالأحجار الثمينة موزعة على ثلاث حقائب بين طيات ملابسه، وقدرت قيمة المضبوطات بـ3 ملايين جنيه.

أمر إبراهيم عبداللطيف، مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3، بإتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر وحجز المضبوطات، بعد العرض علي سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة .