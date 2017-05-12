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إيطاليا: السجن 16 عامًا لقبطان السفينة المنكوبة "كوستا كونكورديا"

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إيطاليا: السجن 16 عامًا لقبطان السفينة المنكوبة "كوستا كونكورديا" إيطاليا: السجن 16 عامًا لقبطان السفينة المنكوبة "كوستا كونكورديا"

مصراوي Masrawy

كوستا كونكورديا

(مصراوي):

أصدرت المحكمة العليا الإيطالية، اليوم الجمعة، حكما نهائيا بحق فرانشيسكو شيتينو، القبطان المسؤول عن حادث التحطم القاتل للسفينة "كوستا كونكورديا"، ما يمهد الطريق لبدء تنفيذ عقوبة السجن بحقه لمدة 16 عامًا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت السفينة كوستا كونكورديا، قد انقلبت بعد أن اصطدمت بالصخور بجزيرة جيجاليو الإيطالية عام 2012، ما تسبب بمقتل 32 شخصًا، وقد طالب المدعي العام بحبس ربان السفينة، لمدة 26 عامًا وثلاثة أشهر.

والقصة كما رواها الادعاء العام، الذي وصف فرانشيسكو بالأبله، الذي يجب أن لا يلام فقط على اصطدام السفينة كوستا كونكورديا، ولكن على هروبة منها كـ "جبان،" وترك جميع ركابها، ولكن الدفاع وصفه بأنه "كبش فداء"، ولم يكن مسؤولا عن الحادث، وسقط في قارب نجاة حمله إلى الشاطئ فقط بعدما فقد السيطرة عند انقلاب السفينة.

وكانت المحكمة قد استمعت على مدى العامين الماضيين إلى طيف واسع من شهادات الشهود، بمن فيهم مسافرون وأفراد الطاقم، وخبراء، كما استمعوا إلى شهادة ضيفة كانت مع الكابتن على متن السفينة، تدعى دومنيكا سيرمورتان، وهي راقصة مولدافية شهدت بأنها كانت على علاقة رومانسية مع القبطان، وكانت معه على برج السفينة عند وقوع الحادث.

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مصراوي Masrawy

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