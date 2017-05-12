مهدي بن عطية يوقع لليوفي حتى 2020

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قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، رسيماً تفعيل بند الشراء في عقد المدافع المغربي مهدي بنعطية، الذي لعب في صفوف السيدة العجوز على سبيل الإعارة بالموسم الحالي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد الحساب الرسمي للبيانكونيري، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إتمام التعاقد مع بنعطية، بعقد يمتد حتى 2020.

وقدم بنعطية موسما جيدًا رفقة السيدة العجوز، حيث شارك في 18 مباراة في كل المنافسات، وسجل هدفا وحيدا.

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وأنهى البيانكونيري الصفقة، سعيًا لتوفير بديل لثلاثي الخط الدفاعي للفريق الإيطالي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني وأندريا بارزالي.

وحسم يوفنتوس الصفقة لصالحه، رغم اهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي، بالمدافع المغربي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة فريق روما بعد غد الأحد، على ملعب الأولمبيكو، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الكالتشيو، ويسعي الفريق للفوز او الخروج بالتعادل من المباراة من أجل التتويج رسيما بلقب الدوري الإيطالي.