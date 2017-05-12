الترجي التونسي يقسو على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية

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فاز الترجي الرياضي التونسي على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بدأ فيتا بالتسجيل في الدقيقة الـ10 عن طريق يزيد أتوبا، قبل أن ينهي الفريق التونسي الشوط الأول بهدفين متتاليين في 6 دقائق عن طريق فوسيني كوليبالي في الدقيقة 20، وطه ياسين الخنيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 26.

وشهد الشوط الثاني طرد يانيك لاتومبو لاعب فيتا في الدقيقة 51، قبل أن يسجل أنيس البدري لاعب الترجي الهدف الثالث في الدقيقة 87.

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بهذه النتيجة اقتنص الترجي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة طرفي المجموعة سان جورج الإثيوبي وصن داونز الجنوب إفريقي.