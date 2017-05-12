أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الترجي التونسي يقسو على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية

Google+ Print
الترجي التونسي يقسو على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية الترجي التونسي يقسو على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز الترجي الرياضي التونسي على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بدأ فيتا بالتسجيل في الدقيقة الـ10 عن طريق يزيد أتوبا، قبل أن ينهي الفريق التونسي الشوط الأول بهدفين متتاليين في 6 دقائق عن طريق فوسيني كوليبالي في الدقيقة 20، وطه ياسين الخنيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 26.

وشهد الشوط الثاني طرد يانيك لاتومبو لاعب فيتا في الدقيقة 51، قبل أن يسجل أنيس البدري لاعب الترجي الهدف الثالث في الدقيقة 87.

شاهد أيضا

بهذه النتيجة اقتنص الترجي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة طرفي المجموعة سان جورج الإثيوبي وصن داونز الجنوب إفريقي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا

المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو»

المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو»

اليوم.. السيسي يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

اليوم.. السيسي يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة