وزيرا الزراعة والبحث العلمى يبحثان التعاون المشترك بين الوزارتين

يعقد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا غدا “الاثنين” مع الدكتور رمزى جورج وزير الدولة للبحث العلمى بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران خلال اللقاء إنشاء مجمع للبحوث الزراعية الأفريقية فى مصر بهدف الربط بين مراكز البحوث الزراعية الأفريقية العاملة وتطبيق الأبحاث العلمية المصرية فى أفريقا وخاصة دول حوض النيل بجانب بحث مجال تطوير الرى وإنتاج التقاوى.

كما سيتم بحث إعادة المجلس الأعلى للبحوث والذى يضم جميع مراكز البحوث الزراعية فى مصر ، بالإضافة إلى بحث سبل توفير منح علمية لشباب الباحثين فى مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة.

أ ش أ