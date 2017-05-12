ردود فعل مفاجئة على زواج «تيم ووفاء»: «في احتمال للطلاق.. طولو بالكن»

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لا زالت ردود الأفعال على زواج الفنان السوري تيم حسن بالإعلامية وفاء الكيلاني، فحرص عدد كبير من الجمهور وزملائهما بالوسط الفني والإعلامي على تهنئتهما بعقد القران متمنين لهم السعادة في حياتهما الزوجية عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيما جاءت تعليقات أخرى غير متوقعة لاسيما من طليقته وأطفاله وعدد من الفنانين ونرصدها خلال التقرير التالى.

الفنانة دينا هارون: في احتمال للطلاق

عبرت الفنانة السورية دينا هارون، عن تعجبها من رد فعل المعجبات المبالغ فيه على زواج الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني، و قالت: "زواج تيم حسن اكتشفنا انو تلتين نساء العرب صاروا عوانس فجأة تقولوا كان عاطي وعد للكل حتى خلقت ظاهرة العنوسة بعد ساعة من إعلان زواجو".

وأضافت مازحة، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "ملاحظة تيم اتزوج والله يسعدو يعني في احتمال للطلاق ويرجعلكن طولو بالكن حبيباتي".

مها المصري.. "حماته السابقة"

بينما حماته السابقة الفنانة السورية مها المصري، فلم تتجاهل خبر زواجه وعبرت عن سعادتها بالخبر، مشددة على أنها تعتبره بمثابة ابنها، خاصة أنه قدم لها أغلى هدية في الحياة، وهي حفيديها "ورد وفهد".

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رد فعل أبنائه

وقالت "المصري" بحسب تصريحات خاصة لأحد المواقع الإلكترونية بأنها كانت أول من هنأ تيم بزواجه، وكشفت عن موقف طفليه من خبر زواجه الجديد، مشيرة إلى أنها أرسلت للفنان السوري مباركات "ورد وفهد" عبر تطبيق "واتس آب".

"طليقته".. ديما بياعة

بينما قالت طليقته الفنانة ديما بياعة إنها عرفت بالخبر من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها سعدت كثيرا لأن وفاء اختيار جيد من تيم، وأنها فرحت من كل قلبها لأن وفاء ستكون زوجة أب لأولادها، متمنية لهما كل التوفيق.