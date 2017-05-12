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ملتقى الفكر الإسلامي في رحاب مسجد الحسين يوميًا خلال رمضان

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ملتقى الفكر الإسلامي في رحاب مسجد الحسين يوميًا خلال رمضان ملتقى الفكر الإسلامي في رحاب مسجد الحسين يوميًا خلال رمضان

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عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، عقب أدائه خطبة الجمعة بمسجد الحسين، اجتماعا مع المشرفين العلميين والإداريين القائمين على ملتقى الفكر الإسلامي في شهر رمضان الكريم.

وأكد خلال الاجتماع، حرص الوزارة على أن يخرج الملتقى في أفضل صورة ممكنة، وأن يكون أحد أهم منابر الوسطية والتنوير في الشهر الكريم.

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وأعلن تنظيم الملتقى بمسجد الحسين يوميًا بعد صلاة العشاء خلال شهر رمضان؛ لعقد لقاءات ثقافية وفكرية مع المثقفين والبرلمانيين والسياسيين والمختصين في مختلف المجالات، بعد توقفه لعدة أعوام؛ تأكيدا لاستعادة كامل أمنها واستقرارها.

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