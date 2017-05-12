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صور| متحف النيل بأسوان يستقبل 500 ألف زائر

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قال المهندس هشام فرغلى مدير متحف النيل بأسوان، إن أعداد زوار المتحف التابع لوزارة الموارد المائية والرى بأسوان، بعد مضى عام و3 اشهر من إنشائه بلغ نحو 500 ألف زائر من مواطنى أسوان والرحلات الداخلية المصرية والسائحين الأجانب.

وأضاف "فرغلي" في بيان له اليوم، أن المتحف يعد تحفة حضارية جديدة أضيفت إلى الخريطة السياحية للمحافظة، حيث يقع على مساحة 15 فدانا، ويعد حلقة جديدة للوصل والتواصل بين ودول حوض النيل.

وأوضح أن الهدف من إنشاء المتحف هو تخليد تاريخ النيل بداية من رحلته من دول المنبع إلى المصب في عمل متحفي يجمع دول حوض النيل، مشيرا إلى أنه يضم ماكيتات ومجسمات للمنشات المقامة على نهر النيل فى مصر وأهمها مجسم للسد العالى وخزان أسوان، كما يضم جزء مجسم لسحارة (سرابيوم) التي تمر أسفل قناة السويس الجديدة التى تهدف إلى رى العديد من مساحات الاراضى بمنطقة القناة، فضلا عن أنه يضم مجسما لعدد من غابات النيل في أحد أركان المتحف مطعمة بعدد من الحيونات التي تعيش على ضفتي النهر.

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