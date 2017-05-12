«البدري»: درسنا زاناكو جيدا.. وسعيد بتواجد الجماهير

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه درس فريق زاناكو الزامبي جيدًا، وإن جميع اللاعبين شاهدوا نقاط القوة والضعف لدى الفريق الزامبي.

وأبدى البدري، عدم قلقه على خوض مباريات كثيرة في الدوري والبطولة الإفريقية في فترة قصيرة، موضحا أن خبرات لاعبي الأهلي تؤهلهم للمنافسة في أكثر من بطولة محلية وقارية.

وأشار البدري، إلى أن سعد سمير انضم أمس الخميس، إلى معسكر الفريق، وسيتدرب اليوم مع الفريق من أجل الاطمئنان على حالته البدنية والفنية.

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وشدد مدرب الأهلي على قوة المنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة في ظل نظامها الجديد وبدء المجموعات من دور الـ16.

وأوضح البدري أنه من المهم التعامل مع كل دور على حدى في بطولة دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الأهم هو تحقيق التأهل إلى الدور التالي.

وأعرب البدري عن سعادته بتواجد جماهير الأهلي في مباراة الغد، مشيرًا إلى أنها الحجر الأساسي الذي يدفع اللاعبون والجهاز الفني إلى تحقيق البطولات من أجل إسعادها.