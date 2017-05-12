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مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة في الشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة جيب بالشيخ زايد (1)انقلاب سيارة جيب بالشيخ زايد (1)

انقلاب سيارة جيب بالشيخ زايد (2)انقلاب سيارة جيب بالشيخ زايد (2)

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بمدينة الشيخ زايد.

غرفة النجدة تلقت إخطارا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالقرب من نادي الشيخ زايد، ووجود متوفٍ.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء سير سيارة ملاكي ماركة "جيب شيروكي" اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالطريق، ما أسفر عن إصابة السائق، ومصرع مرافقه إثر كسر بالجمجمة.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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