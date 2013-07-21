بالصور إقبال مكثف على التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى بالمنيا‎

أكد الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنيا أن اليوم الأول للتنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى والتى بدأت من اليوم الأحد الموافق 21- 7 حتى يوم الخميس 25 – 7 القادم والتى تشمل الطلاب الناجحين فى القسم العلمى علوم بحد أدنى 395 درجة بنسبة 96.34% ، وعلمى رياضة 386 درجة بنسبة 94.15% ، والقسم الأدبى 330 درجة بنسبة 80.20% .

أشار الدكتور نعمان أن الجامعة أعدت قاعات لإستقبال الطلاب وأولياء الأمور فى المعامل الإلكترونية الخمسة التى تضم أكثر من 100 جهاز حاسب آلي وأخصائيين لمساعدة الطلاب في إدخال البيانات ، مضيفاً بأن الأوراق المطلوبة من الطالب المتقدم لإدخال البيانات هى رقم الجلوس ، والرقم القومي ، الرقم السرى وتشارك الجامعة فى حل أى مشاكل يتعرض لها الطالب فى حالة عدم وضوح أو ضياع الرقم السرى عن طريق الإتصال بمكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة .