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نيجيريا: العائدون من ليبيا يعانون من الاكتئاب وسوء التغذية

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نيجيريا: العائدون من ليبيا يعانون من الاكتئاب وسوء التغذية نيجيريا: العائدون من ليبيا يعانون من الاكتئاب وسوء التغذية

مصراوي Masrawy

العائدون من ليبيا

أبوجا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الجمعة، وصول مئات المواطنين النيجيريين المرحلين من الأراضي الليبية إلى البلاد مرة أخرى.

ونقلت قناة (فوكس) نيوز عن نائب مدير وكالة الطوارئ الوطنية بانديل أونيمود قوله إن ما يقرب من 258 شخصًا من العائدين إلى البلاد يعانون من الاكتئاب وسوء التغذية، مشيرًا إلى وجود أربعة أطفال ورضيع ضمن المجموعة التي عادت إلى لاجوس مساء أمس.

يذكر أنها المرة الثانية - في أقل من شهر - التي يتم فيها إعادة مئات الأشخاص إلى نيجيريا بعد أن يتم ترحيلهم من ليبيا، التي تعتبر طريق رئيسي يستخدمه المتاجرون بالبشر لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

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