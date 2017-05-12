تأمين شوارع دمياط بكاميرات مراقبة بـ9 ملايين جنيه

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، اليوم الجمعة، تدبير 9.5 مليون جنيه لمشروع تأمين مداخل ومخارج وميادين المحافظة، فضلًا عن عدد من الشوارع من خلال "كاميرات مراقبة" عالية المستوى.

وأضاف "عبد الحميد" خلال لقاء جمعه بعدد من نواب دمياط، اليوم الجمعة، أنهم دشنوا ثلاث حجرات أساسية للتحكم في الكاميرات بمديرية الأمن، والثانية في إدارة المرور، والثالثة في ديوان عام المحافظة بما يضمن كفاءة التأمين.

وأوضح "عبد الحميد" أن هناك الكثر من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية التي ستحقق عائدًا هامًا لمواصلة منظومة التنمية في مدن وقرى المحافظة يجرى تدشينها، مشيرًا إلى أن الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات الإسكان قدم تصميمًا لمشروع عمارات استثمارية بجميع مكونات المشروع، وجميع الخدمات لإقامته في المنطقة التي خصصت للمحافظة بمستعمرة الري، ما يعد إضافة جديدة في مجال استخدامات الأراضي.

وأكد المحافظ أنه خاطب الكثير من الجهات المعنية لتطوير وتجديد كوبري دمياط الحضاري المقام أمام مكتبة مصر العامة، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين ومراقبة الكوبري لمنع أي أعمال مخالفة داخله لحين اتخاذ خطوات فعلية بشأنه.