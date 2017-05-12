مجلس الولايات الألماني يصادق على منع جزئي للنقاب والبرقع

برلين (دويتشه فيله)

صادق مجلس الولايات الألماني على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض المجالات، ويلزم المنقبات بالكشف عن وجوههن عندما يطلب ذلك للتحقق من هوياتهن. كما صادق المجلس على قانون يلزم المشتبه بهم الخطرين بارتداء سوار الكتروني.

بموجب القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) يحظر ارتداء النقاب والبرقع من قبل موظفات الدولة لدى ممارسة الوظيفة أو نشاط يتعلق بها. كما يفرض القانون على النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع الكشف عن وجوههن، إذا كان ذلك ضرورياً للتحقق من هوياتهن من الموظفين الحكوميين.

لكن القانون لا يفرض حظراً شاملاً على ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة ولا في دوائر الدولة من قبل النساء.

كذلك صادق مجلس الولايات الألماني اليوم الجمعة على تعديلات في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية. وتسمح التعديلات الجديدة بمراقبة الأشخاص الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنياً بأصفاد إلكترونية في كاحلهم في إطار مكافحة الإرهاب.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى تأسيس هيكل حديث لتكنولوجيا المعلومات داخل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (هيئة مكافحة الجريمة) وجمع المعلومات على نحو أكثر كفاءة.