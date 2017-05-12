وقفة احتجاجية لأهالي قرية ببني سويف للمطالبة بمدرسة حكومية

بني سويف ــ أحمد كامل:

نظم عدد من أهالي قرية "الحمرايا" شرق نهر النيل في محافظة بني سويف وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، للمطالبة ببناء مدرسة حكومية في قطعة أرض أملاك دولة في مدخل منطقة "تل الناروز"، حيث اعتدى بعضهم خلال وقفتهم على سور أقيم في قطعة مرخصة لبناء نادي لأعضاء النيابة الإدارية.

وأزال الأهالي الجزء المبنى من سور الأرض المخصصة للنادي ومنعوا العمال من استكمال بنائه، مطالبين المجلس التنفيذي للمحافظة بسرعة اعتماد قرار تخصيص قطعة الأرض لصالح الأبنية التعليمية لبناء المدرسة، التي قال بعضهم إن قريتهم باتت بحاجة ماسة لها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.