أمين يهاجم «زيدان»: خلي صلاح الدين الأيوبي قدوة «حتى لو الكلام بكش»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي تامر أمين، مهاجمة المفكر يوسف زيدان، لـ"الملك الناصر" صلاح الدين الأيوبي، حيث وصفه بأنه من "أحقر" الشخصيات في التاريخ الإنساني.

وقال أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "ليست هذه الطريقة العلمية لتقييم الأشخاص في التاريخ فالعظمة لله وحده والحقارة للشيطان، وكل منا يصيب ويخطئ، وصلاح الدين له إيجابيات كثيرة بجانب السلبيات".

شاهد أيضا

وتابع: "صلاح الدين هو الحيلة الوحيدة، وعملنا تجميع للجيوش العربية، وإنت جاي تشوه الفيلم الوحيد اللي بنفرح بيه، خلي الأيوبي قدوة زي ما هو، وناخد منه الإيجابيات، حتى لو الكلام بكش خلينا مصدقينه، لأن لو ضاع مفهوم القدوة من تاريخنا مش هيفضل حاجة".

واستكمل: "إحنا لحد دلوقتي عمالين نتفاخر بالأهرامات اللي عملناها من الآف السنين، ومعندناش حاجه غيرها نفتخر بيها".