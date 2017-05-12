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نادية هنري تطالب الخارجية بسرعة الرد في «قضية السائحة البولندية»

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نادية هنري تطالب الخارجية بسرعة الرد في «قضية السائحة البولندية» نادية هنري تطالب الخارجية بسرعة الرد في «قضية السائحة البولندية»

التحرير

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طالبت النائبة نادية هنري، وزارة الخارجية بسرعة التعامل مع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام البولندية بشأن واقعة وفاة سائحة بولندية في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال، في تصريحات صحفية، "يجب التعاون مع الجانب البولندي، وإعلان كافة الحقائق والملابسات من خلال بيانات تصدر تخاطب المجتمع البولندي، وتؤكد له حقيقة الموقف"، منوهة بضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية سمعة ومستقبل السياحة البولندية، وطالبت وزارة الخارجية وسفارة مصر في وارسو بسرعة التعامل مع الموقف، وبذل كافة الجهود لمواجهة الكثافة الشديدة لما ينشر في وسائل الإعلام الخارجي، وذلك ببيان ظروف وملابسات وفاة السائحة للرأي العام هناك.

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وتابعت: "وسائل الإعلام البولندي بكل أنواعها، لا تتحدث سوى عن هذه الحادثة؛ ما أدى إلى تشكيل رأي عام سلبي عن مصر، رغم عدم المعرفة الكاملة عن الحادث".

يذكر أن السائحة البولندية "زوك ماجدينا" لقيت حتفها بأحد مستشفيات البحر الأحمر الخاصة، وقيل إنها ألقت بنفسها من الطابق العلوي، فيما ادعت الصحافة البولندية أنها توفت بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي.

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التحرير

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