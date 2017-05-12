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انخفاض نسب الإشغال السياحي بالأقصر إلى 20%

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التحرير

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تشهد محافظة الأقصر، انخفاضًا في معدل نسب الإشغال السياحي، تزامنًا مع بدء الموسم الصيفي، حيث وصلت نسبة الإشغال خلال هذا الأسبوع إلى 20%، بعد توقف السياحة الألمانية.

وأوضح محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، لـ"التحرير"، أن نسبة الإشغال انخفضت هذا الأسبوع إلى 20%، بسبب دخول فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، بالإضافة إلى قرب دخول شهر رمضان الكريم، ما يجعل التوافد للمحافظة قليل، لتفهم الدول الأجنبية طبيعة الطقوس الدينية للمصريين خلال هذا الشهر.

وأشار إلى أن الجنسيات الصينية تعد هي الأعلى في التوافد على المحافظة خلال تلك الفترة، يليها مواطني أمريكا اللاتينية، ومجموعات قليلة من الأستراليين، لافتًا إلى أنه من المقرر زيادة معد الوافدين الأستراليين بداية من شهر يوليو المقبل.

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وأكد مصدر مسئول بمطار الأقصر، توقف الرحلات الألمانية الأسبوعية التي بدأت في شهر سبتمبر الماضي، بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا تنطلق من مدن "دوسلدفور، فرانكفورت، ليبزج، وميونيخ"، مشيرًا إلى انه من المقرر عودتها مجددًا في بداية فصل الشتاء.

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التحرير

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