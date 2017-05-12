إبراهيم عيسى عن شائعات تعاقده مع «الجزيرة»: هراء وسخافات

التحرير

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نفى الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسى، الشائعات التي روجتها وزعمتها بعض المواقع الإخبارية، عن تعاقده مع قناة الجزيرة القطرية.

واعتبر عيسى، في تصريحات لـ"التحرير" أن هذه الشائعات ما هي إلا هراء وسخافات، وأنه متفرغ حاليًّا لكتاباته الأدبية والسينمائية.

كان آخر الأعمال الإبداعية لـ"عيسى" رواية "رحلة الدم.. القتلة الأوائل"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا، واعتبرها النقاد مغامرة روائية استثنائية للمسكوت عنه في التاريخ الإسلامي والصراع الدموي على الخلافة. وسبقتها رواية "مولانا"، التي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي كتب الحوار له، وهو من بطولة النجم عمرو سعد، وسيناريو وإخراج مجدي أحمد علي، كما حصل الفيلم مؤخرًا على جائزة مهرجان واشنطن دي سي السينمائي.

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ونال "مولانا" جائزة أحسن فيلم طويل بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما فاز عمرو سعد بجائزة أفضل ممثل، عن تجسيده شخصية الشيخ حاتم الشناوي، ورحلة صعوده من إمامة الصلاة في مسجد حكومي إلى أن يصبح داعية تليفزيونيا شهيرا.

كما حصل الفيلم على جائزة أحسن ممثل في مهرجان تطوان السينمائي لبلدان البحر المتوسط بدولة المغرب فى دورته الـ23، وفيلم "مولانا" شارك في بطولته كل من درة وأحمد مجدي وحلمي فودة ورمزي العدل وريهام حجاج ومجدي فكري، وضيوف شرف فتحي عبد الوهاب وصبري فواز وإيمان العاصي.

ويعكف الكاتب الكبير على إعداد مشروعه السينمائي الجديد "علي الزيبق" بطولة عمرو سعد وإنتاج تامر مرسي، ويحكي فيه عن إحدى فترات المماليك.