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العثور عَلى جثتين في مدينة نصر.. والمباحث تحاول فك لغز الجريمتين

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مصراوي Masrawy

المباحث تحقق كشف غموض العثور على جثتين (1)المباحث تحقق كشف غموض العثور على جثتين (1)

المباحث تحقق كشف غموض العثور على جثتين (2)المباحث تحقق كشف غموض العثور على جثتين (2)

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:
شكلت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فريقي بحث لكشف غموض العثور على جثتين بمنطقة مدينة نصر بعد أن حيرت تفاصيلها أجهزة الأمن ولم تتوصل حتى الآن إلى لغز مقتلهما وكانت الأولى جثة لشاب في العقد الثالث من عمره تم العثور عليه داخل سيارة مركونة والثانية لممرضة تعمل بمستشفى شهير بنفس المنطقة.

وكشفت أجهزة الأمن هوية الشاب الذي عُثر عليه أهالي شارع السنهوري داخل سيارة فأبلغوا رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بانبعاث رائحة كريهة، حيث اكتشفوا وجود شخص متوفى داخل السيارة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى (محمد م.) 28 سنة، صاحب شركة استيراد بالمنصورة، وتم العثور على جثمانه فى حالة تعفن، نتيجة وفاته داخل السيارة وغلق نوافذها، منذ أكثر من يومين.

وأسفر فحص الجثة عن العثور على كافة متعلقات المجنى عليه وأمواله، وتبين أن السرقة لم تكن سبباً لوفاته.

كما يبحث الفريق الأمني الذي شكله اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة واقعة العثور على جثة ممرضة في نفس المنطقة داخل مستشفى شهير بمدينة نصر، تدعى (ن. ف.) وأمر اللواء أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية بسرعة التوصل إلى سبب الوفاة وفحص علاقات المجني عليها.

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