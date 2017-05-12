يوفنتوس يفتقد خدمات «ماركيزيو» في موقعة حسم اللقب

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أكد نادي يوفنتوس، غياب لاعب الوسط، كلاوديو ماركيزيو، عن لقاء روما، المقرر إقامته، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

ويحتاج السيدة العجوز من هذا اللقاء لنقطة وحيدة فقط على أقل تقدير، من أجل التتويج بلقب الكالتشيو.

وأشار النادي الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن كلاوديو ماركيزيو، يعاني من إجهاد في عضلة الفخذ اليسرى، وهو ما جعله يتغيب عن مران الفريق اليوم، ومن ثم قرر الجهاز الفني والطبي عدم إشراكه في لقاء روما القادم.

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وأوضح يوفنتوس في بيانه أن حالة ماركيزيو، سيتم تقييمها خلال اليومين المقبلين، لتحديد قدرته على المشاركة في نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو، يوم الأربعاء القادم.

يُذكر أن يوفنتوس سيفتقد لخدمات الألماني سامي خضيرة، أمام روما، بسبب الإصابة كما سيفتقد لخدمات البوسني ميراليم بيانيتش، أمام لاتسيو، بسبب الإيقاف.