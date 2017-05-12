«شكسبير» عن موقعة «السيتي»: سنواجه فريقا جائعا

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تحدث كريج شكسبير، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد مانشستر سيتي، غدا السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وقال شكسبير في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لقد شاهدت مباراتهم الأخيرة ضد كريستال بالاس، أشعر أنهم فريق جائع دائماً ويتطلع للمزيد، يلعبون بشكل ممتاز".

وتابع: "حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على كريستال بالاس في الجولة الماضية بالبريميرليج بنتيجة (5-0)، وهذا يجعلنا حريصين".

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وأشار شكسبير، إلى أن الطريقة الهجومية التي يلعب بها مانشستر سيتي تسبب مشكلات لأي فريق في العالم يلعب ضدهم".

واختتم مدرب ليستر سيتي قائلا: "كريستال بالاس عاش يوماً صعباً في ملعب الاتحاد ضدهم، أتوقع أن يكون يومنا مماثل في الصعوبة ضد السيتي يوم السبت المقبل".

ويأتي ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل السيتيزنز المركز الرابع برصيد 69 نقطة.