هجمات إلكترونية توقف العمل بمعظم المستشفيات البريطانية

لندن - (أ ش أ):

تعطلت معظم الأنظمة الإلكترونية في دوائر الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الجمعة، جراء تعرضها لهجمات إلكترونية عبر الإنترنت؛ ما أدى إلى توقف العمل في معظم المستشفيات.

وأكدت هيئات تسيير مستشفيات في عدد من المدن البريطانية - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - تعطل شبكات الكمبيوتر، التي تستخدمها وطلب مسؤولون من المواطنين تأجيل الزيارات غير العاجلة إلى المستشفيات.

وأشارت إلى أنه يتم حاليًا بعد الهجوم الإلكتروني اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة لحماية الأنظمة الخدمات المحلية.