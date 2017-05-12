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"أوقاف الإسكندرية" تُحرر محضرًا ضد شخص ألقى خطبة الجمعة بدون تصريح

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"أوقاف الإسكندرية" تُحرر محضرًا ضد شخص ألقى خطبة الجمعة بدون تصريح "أوقاف الإسكندرية" تُحرر محضرًا ضد شخص ألقى خطبة الجمعة بدون تصريح

مصراوي Masrawy

خطبة الجمعة - صورة أرشيفية

الإسكندرية - محمد عامر:

حررت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، محضرًا ضد شخص، لإلقائه خطبة الجمعة بإحدى الزوايا الأهلية بمنطقة المنتزه، ومخالفته قرار منع اعتلاء المنابر بالمساجد بدون تصريح.

من جانبه، قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، في بيان: "إن الشيخ سعيد عبد العاطي، مدير عام إدارة أوقاف المنتزه، حرّر محضرًا ضد "أحمد.ا"، لإلقائه خطبة الجمعة بزاوية أم المؤمنين عائشة.

وأشار إلى أن تلك الزاوية أهلية، وجرى ضمها دعويًّا لوزارة الأوقاف، وهي تغلق في صلاة الجمعة لعدم استيفاء ضوابط إقامة الشعائر بها.

وأضاف "العجمي"، أن خطبة الجمعة لا تنعقد إلا في المسجد الجامع وليس في الزوايا، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة خطبة الجمعة مع مديري الإدارات الفرعية.

وناشد وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، المواطنين بتقديم شكوى ضد أي زاوية يجري بها خطبة الجمعة دون تصريح من وزارة الأوقاف، قائلا: "لن تسمح لغير الأزهريين الحاصلين على تصريح الخطابة من الوزارة، ولغير الأئمة المعينين في المساجد أن يعتلي المنابر".

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مصراوي Masrawy

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