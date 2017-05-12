مقتل 50 من "داعش" وتدمير 7 سيارات مفخخة في القيروان العراقية

بغداد - (د ب أ):

ذكرت قيادة الحشد الشعبي العراقية، أن عملية تحرير ناحية القيروان من سيطرة "داعش" التي انطلقت اليوم الجمعة، أسفرت حتى منتصف النهار عن مقتل 50 من عناصر التنظيم وتحرير ومحاصرة تسع قرى أقصى غربي قضاء تلعفر شمالي محافظة نينوى 400 كيلومترا شمالي بغداد.

وأوضح بيان عسكري لقيادة الحشد الشعبي جرى توزيعه اليوم "انطلقت صباح اليوم عملية تحرير ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار والقرى المحيطة بها أقصى غرب قضاء تلعفر من ثلاثة محاور رئيسية وتفرعت إلى ستة محاور باتجاه القيروان بمشاركة 14 من ألوية الحشد و بإسناد طيران الجيش العراقي".

واعتبر البيان أن ناحية القيروان "تعد إحدى أهم مراكز القيادة لداعش وتشكل عقدةَ مواصلاتٍ مهمة بين تلعفر شرقًا والبعاج والحدود السورية غرباً، حيث تمكن الحشد الشعبي من محاصرتها بالكامل من الجنوب والشمال والشرق استعداداً لاقتحامها في الساعات المقبلة، وتطهيرها من عناصر داعش الإرهابية، و بتحريرها سيتم قطع خط الإمداد عن داعش ما بينها وبين البعاج".

وأضاف "أن القرى المحررة والمحاصرة في محيط القيروان اليوم هي قرية تل حاجم شمالي القيروان وقرية أم الشبابيط وقرية أمكيبرة في الجنوب الشرقي وقرية سبايا خروش شرقا، وقرية سدخان شرقي القيروان وقرية أبو لحاف شرقا ومحاصرة قرية بوثة جنوبا وتطويق قرية مهدي محل شمالا ومحاصرة قرية حيات شمالا ".

وأجمل البيان خسائر داعش خلال الساعات الماضية من انطلاق العملية "مقتل 50 من داعش وتدمير سبع عجلات مفخخة وثلاث عجلات حاملة للأشخاص وقتل من فيها بضربات من قبل طيران الجيش وتدمير مفارز هاون والسيطرة على مخبأ للأسلحة تعود لعناصر داعش والسيطرة على منظومة اتصالات لداعش في قرية تل حاجم".