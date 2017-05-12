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بولندا تشكر وزير الخارجية لتعاون مصر في تحقيقات وفاة السائحة البولندية

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بولندا تشكر وزير الخارجية لتعاون مصر في تحقيقات وفاة السائحة البولندية بولندا تشكر وزير الخارجية لتعاون مصر في تحقيقات وفاة السائحة البولندية

التحرير

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قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بولندا، وجه خلاله الشكر بشأن التعاون القائم بين سلطات البلدين، في متابعة التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية. 

وأكد «شكري» خلال الاتصال، الذي تم اليوم الجمعة، أن الجانب المصرى لن يتأخر عن تقديم كل أشكال المساعدة، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجانب البولندى، خلال المرحلة المقبلة لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

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وأضاف أبو زيد، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لإتمام الزيارة المقررة لرئيس بولندا إلى خلال الأشهر المقبلة، بمناسبة مرور 90 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكذا لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء دول مجموعة فيشجراد خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التطلع للتنسيق والتشاور بين الوزيرين بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية المختلفة.

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التحرير

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