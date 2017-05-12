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مبروك عطية: «البنت اللي بتطول أظافرها تتشبه بالكلب»

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مبروك عطية: «البنت اللي بتطول أظافرها تتشبه بالكلب» مبروك عطية: «البنت اللي بتطول أظافرها تتشبه بالكلب»

التحرير

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قال الدكتور مبروك عطية، اليوم الجمعة، إن «عادة ترك الأظافر طويلة ضد الفطرة»، مشيرًا إلى أنه «يقبع تحت كل ظافر طويل شيطان».

أضاف عطية، خلال برنامج «كلمة السر»، عبر فضائية «MBC »، أن «النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يكره عادة ترك الأظافر طويلة»، مشدّدًا على أن الإسلام «دين نظافة».

تابع: «مافيش حاجة في ديننا اسمها ترك الأظافر كالسكاكين، والبنت اللي تطول أظافرها تتشبه بالكلب، ليه الست ترضى إنها تكون شبه الكلب؟ الدين يحُثّ على قص الأظافر».

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استكمل: «بقينا نشوف النسوان والبنات أظافرها طويلة، هو إنتي (بنانه) يا بنت؟»، موضحًا أن «البنانه هي المرأة التي تبدأ أصابعها من ناحية الكف عريضة، ثم تنتهي بالظافر رفيعة، والحمد لله 99% من بناتنا مش بنانه».

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التحرير

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