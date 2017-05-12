فيديو| المفتي: المسيحيون شركاء الوطن

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، اليوم الجمعة، إن «وداع الرسول لمكة المكرمة ضرب أروع الأمثلة في حب الوطن والدفاع عن مقدساته».

أضاف علام، خلال برنامج «حوار المفتي»، عبر فضائية «أون لايف»، إن «تعلق الإنسان وانتماءه للمكان الذي ولد فيه فطرة الله في خلقه، فالدولة مكان مركوزٌ في القلوب، والإنسان مجبر على حبه».

أكد أنه «لا يوجد تعارض بين الانتماء للعقيدة والانتماء للوطن»، مشيرًا إلى أن «الانتماءات كثيرة ومتداخلة وليست متقاطعة، وهي مكملات لبعضها، فالدين ليس مناقضًا للفطرة».

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أوضح أن «المجموعات الإرهابية لا تعترف بوطن، ولكن تعترف بقضية التدمير والتخريب وزعزعة الاستقرار المجتمعي»، مشدّدًا على أن «المسيحيين شركاء الوطن».