الأرجنتين تخطف بطاقة التأهل الأخيرة لمونديال شباب السلة بمصر

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أكمل المنتخب الأرجنتيني عقد الفرق المتأهلة إلى بطولة العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عاما، والمقرر إقامتها بمصر في الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل بمشاركة 16 فريقا.

جاءت مشاركة الأرجنتين بالبطولة بالرغم من عدم تأهلها بالتصفيات، وذلك على حساب منتخب البرازيل الذي تم إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة.

بذلك تكتمل الفرق المتأهلة لمونديال الشباب وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين، نيوزلندا، كوريا الجنوبية، فرنسا

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المجموعة الثانية: مصر، ألمانيا، بورتوريكو، ليتوانيا

المجموعة الثالثة: كندا، اليابان ، إسبانيا، مالي

المجموعة الرابعة: إيطاليا، أمريكا، أنجولا، إيران