سيدة تتهم رجلاً بالنصب.. اتفقت معه على قتل زوجها فـ "أصلح بينهما"

كتب - هشام عواض:

حاول رجل لبناني الدفاع عن نفسه ضد اتهام سيدة له بالنصب والاحتيال في مبلغ 30 ألف دولار، حيث زعم أنها منحت هذا المبلغ مقابل التخلص من زوجها الثري حتى ترثه.

قال القاتل المأجور بعدما تم القبض عليه، ويدعى "غسان .م" إنه لعب دور"المُصلح" بين السيدة وزوجها،" أنا نجحت في هذا الأمر، حيث استطعت أن أوفّق بينهما"، بحسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية.

وكان قد أُحيل المتهم إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامه بالقيام بالاحتيال على السيدة "هـ.ب"والاستيلاء على مبلغ مالي منها جراء ذلك، وتهديدها وهي والعمال لديها في مطعم تستثمره.

ودافع عن نفسه وقال إن الزوجة كلفته لقتل زوجها من أجل أن ترث ثروته وذلك مقابل ثلاثين ألف دولار، وأضاف " أنني أنا صالحتهما ولم أفعل أكثر من ذلك".

وطلب ممثل النيابة العامة الاستماع إلى إفادة الزوجة، وقررت المحكمة استدعاء الزوجة وإرجاء الجلسة إلى يوليو لسماع أقولها.

يذكر أن المتهم معرض أن يعاقب على هذا الجرم بالسجن لمدة تتراوح بين السجن ثلاثة أشهر وثلاث سنوات كحد أقصى.